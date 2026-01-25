Россия требует доступа к экипажу захваченного танкера «Маринера»

Российское генконсульство настойчиво требует обеспечить консульский доступ к морякам танкера «Маринера», сообщили в пресс-службе дипведомства России в Эдинбурге. Отмечается, что судно было захвачено американскими военнослужащими и находится у побережья Шотландии.

В заявлении говорится, что российская сторона продолжит принимать все правовые меры для получения данных о местоположении и состоянии здоровья моряков. Дипломаты намерены добиваться доступа к ним и их скорейшего возвращения на родину, поскольку защита граждан является ключевым приоритетом.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду об освобождении экипажа «Маринеры» в ближайшее время. Дипломат напомнила, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении двух российских моряков не приведено в действие.