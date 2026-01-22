В МИД России высказались о судьбе моряков танкера «Маринера»

РФ надеется, что российские моряки с танкера «Маринера» будут освобождены в ближайшее время, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что решение американского лидера Дональда Трампа об освобождении двух российских моряков не приведено в действие, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время и наши граждане смогут вскоре вернуться на родину, — сказала Захарова.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Позже первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.