Суд Лондона вынес приговор российскому моряку по делу о столкновении судов Суд Лондона приговорил моряка Мотина к шести годам за столкновение судов

Суд приговорил капитана контейнеровоза Solong, россиянина Владимира Мотина к шести годам тюремного заключения за столкновение двух судов в Северном море в 2025 году, сообщает ТАСС. Приговор огласил судья Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли Эндрю Бейкер.

Ему учли 11 месяцев, которые Мотин провел под стражей до вынесения приговора. Он разъяснил, что осужденный сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев.

Бейкер заявил, что обстоятельства катастрофы позволяют сделать вывод, что Мотин «не отдавал себе отчета, какая опасность была впереди». Суд указал, что капитан за несколько минут до столкновения не предпринял действий для его предотвращения и не отдал распоряжений членам экипажа.

Судья также охарактеризовал показания Мотина как «в высшей степени противоречивые». Он отверг объяснения капитана о замешательстве при попытке перевести судно с автопилота на ручное управление и назвал эти слова ложными.

Ранее сообщалось, что суд в Лондоне признал Мотина виновным в непредумышленном убийстве после столкновения судна с американским танкером Stena Immaculate. По версии обвинения, гибели моряка можно было избежать, однако он не предпринял необходимых действий для управления судном. Мотин утверждал, что считал, будто переключился на ручное управление, тогда как корабль продолжал идти на автопилоте. Капитан также заявил, что не знал о человеке в носовой части, которого выбросило за борт в момент удара.