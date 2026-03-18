18 марта 2026 в 13:18

Хоккейный агент назвал самого недооцененного россиянина в НХЛ

Агент Дементьев назвал Кучерова продуктивным и серьезным хоккеистом

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press
Общественность уделяет недостаточно внимания российскому нападающему «Тампы-Бэй», двукратному обладателю Кубка Стэнли Никите Кучерову, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, продуктивный форвард понадобится любой команде мира.

Мы уделяем недостаточно внимания такому игроку, как Никита Кучеров. Я об этом достаточно часто говорил. Очень серьезный игрок, очень продуктивный. Он один из немногих хоккеистов, который пригодится любой команде, — сказал Дементьев.

В ночь на 18 марта «Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Сиэтл» со счетом 6:2. Кучеров забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В текущем регулярном чемпионате россиянин забросил 37 шайб. Кучеров делит первое место с нападающим «Эдмонтона» Конором Макдэвидом. По системе «гол+пас» россиянин набрал 111 очков (37+74).

Ранее Кучеров установил клубный рекорд всех времен. Он стал первым игроком, набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд. Кучеров стал первым среди россиян, кому удалось набрать 100 очков в текущем сезоне НХЛ.

