Россиянам рассказали о новой увлекательной функции мессенджера MAX

Авторы публичных каналов в мессенджере МАХ получат возможность создавать собственные стикеры, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что к тестированию функционала уже присоединились звезды шоу-бизнеса и блогеры.

МАХ начал тестировать создание стикеров вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие инфлюенсеры, звезды и СМИ. Присоединиться к разработке могут авторы категории «А+». Для составления набора необходимо: открыть чат-бот «Стикеры в МАХ» и нажать на кнопку «Начать», а затем — «Открыть» в левом нижнем углу; добавить изображения из галереи или файлов устройства; указать название стикерпака, — рассказали в пресс-службе MAX.

Там добавили, что автор сможет редактировать свои стикеры, меняя их названия, добавляя эмодзи и слова, загружая новые изображения или удаляя старые. Кроме того, в MAX появится возможность делиться наборами с другими пользователями.

Ранее студентка из Тулы Наталия Гладкова, ставшая 100-миллионным пользователем мессенджера MAX, выиграла бесплатное путешествие. В качестве направления девушка выбрала Камчатку.