Атака ВСУ на Макеевку унесла жизнь одного человека Пушилин: один человек погиб и восемь пострадали при атаке ВСУ на Макеевку

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Макеевку один человек погиб и еще восемь получили ранения, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своих социальных сетях. По его словам, инцидент был зафиксирован в Красногвардейском районе.

Вооруженные силы Украины атаковали объект гражданской инфраструктуры. Информация о характере повреждений на данный момент уточняется.

Погибла женщина 1977 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили женщины 1976, 1983 и 1999 годов рождения, мужчины 1959 и 1983 годов рождения, пострадали женщины 1982 и 1986 годов рождения, мужчина 1976 года рождения, — написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 101 украинский беспилотник. В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации уточнили, что системы ПВО поразили цели в период с 15:00 до 20:00 мск. Под угрозой находились Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская области и Московский регион.

До этого стало известно, что три сотрудника РЖД погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на станцию Унеча в Брянской области. Отмечается, что был поврежден маневровый тепловоз.