Стало известно о новом проекте соглашения США и Ирана Al Arabiya: США и Иран доработали итоговый проект соглашения

США и Иран при участии Пакистана доработали итоговый проект соглашения, сообщает Al Arabiya. О нем могут объявить уже в ближайшие часы.

Соглашение предусматривает немедленное перемирие, отказ от атак на инфраструктуру, свободу судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе и постепенную отмену санкций в обмен на шаги Ирана. Спорные вопросы стороны начнут обсуждать в течение семи дней.

Ранее стало известно, что Иран рассматривает вариант передачи обогащенного урана России вместо США в рамках мирной сделки с Вашингтоном. По его информации, Тегеран может согласиться на длительное замораживание ядерной программы вместо полной ликвидации при условии, что 400 килограммов радиоактивного материала будут отправлены Москве.

До этого в Белом доме заявили: Соединенные Штаты и Китай согласны с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием. В пресс-службе администрации также напомнили, что китайская сторона активно призывает открыть Ормузский пролив.