«Неуважение к людям»: Дробыша шокировали цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым

Дробыш счел неуважением билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым за 200 тыс. рублей

Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Билет на спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым за 200 тыс. рублей — это дороговато, заявил продюсер Виктор Дробыш в комментарии корреспонденту NEWS.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ. По его словам, такая цена — неуважение к людям, которые не могут себе этого позволить, как и он сам. Продюсер добавил, что считает Борисова безумно талантливым актером.

А 200 тыс. это дороговато, конечно, для билета. Просто мне кажется, что это неуважение к людям, потому что люди не могут себе позволить. Я не могу себе такого позволить, — подчеркнул Дробыш.

Ранее народная артистка России Татьяна Догилева заявила, что человек имеет право высказать свое мнение, вступившись за худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который назвал чудовищным «Гамлет» с Борисовым. Актриса также призналась, что сама разлюбила театр много лет назад и никуда не ходит.

Актриса Анна Чиповская между тем рассказала, что в работе над спектаклем «Гамлет» Борисов поразил ее своей фантазией. По ее словам, у него постоянно находятся небанальные идеи.

