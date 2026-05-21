21 мая 2026 в 20:27

Куртукова сменила закрытые платья на наряд с декольте

Певица Татьяна Куртукова на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Певица Татьяна Куртукова на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Татьяна Куртукова, получившая известность благодаря песне «Матушка», появилась на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ в белом образе с открытыми плечами и декольте. Артистка вышла к журналистам в корсетном платье, дополнив наряд объемной накидкой с перьями, передает корреспондент NEWS.ru.

Примечательно, что прежде исполнительница выбирала более закрытые сценические и светские образы. Новый выход стал заметным изменением в ее стиле, но при этом остался выдержанным и не выглядел провокационно.

Ранее Куртукова призналась, что обрела популярность в Индии. По словам певицы, она замечает активную поддержку слушателей из этой страны в социальных сетях, хотя планы на зарубежные гастроли пока остаются неопределенными.

До этого исполнительница раскритиковала выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, отметив, что артисты «не работают вживую» и концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика. По словам Куртуковой, в свое время она восхищалась архивными записями певицы, но сейчас народная артистка практически не появляется на сцене, а ее место занял сын Григорий Костюк-Кадышев.

Шоу-бизнес
Татьяна Куртукова
певицы
образы
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
