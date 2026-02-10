Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:37

Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой

Певица Куртукова упрекнула Кадышеву и артистов ее театра в пении под фонограмму

Татьяна Куртукова Татьяна Куртукова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Татьяна Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, заявив, что артисты практически не работают «вживую». В интервью с журналисткой Лаурой Джугелией на YouTube исполнительница хита «Матушка-земля» призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.

У них сейчас прям чес! Вот для меня слово «чес» — не очень хорошо. Я объясню, почему, на их примере. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет, — отметила она.

Куртукова вспомнила, что сама в свое время восхищалась архивными записями певицы, но сейчас народная артистка практически не появляется на сцене, а ее место занял сын Григорий Костюк-Кадышев.

Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как? Как не петь на своем сольном концерте вживую? — подчеркнула она.

Ранее Куртукова рассказала, что певец Юрий Лоза назвал ее никому не известной артисткой после того, как она отказалась купить его песню «Сосеночки». Она заявила, что расценивает случившееся как газлайтинг.

Татьяна Куртукова
Надежда Кадышева
фонограмма
артисты
певицы
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии раскрыли причину увольнения зампреда правительства
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.