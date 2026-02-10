Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой Певица Куртукова упрекнула Кадышеву и артистов ее театра в пении под фонограмму

Певица Татьяна Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, заявив, что артисты практически не работают «вживую». В интервью с журналисткой Лаурой Джугелией на YouTube исполнительница хита «Матушка-земля» призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.

У них сейчас прям чес! Вот для меня слово «чес» — не очень хорошо. Я объясню, почему, на их примере. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет, — отметила она.

Куртукова вспомнила, что сама в свое время восхищалась архивными записями певицы, но сейчас народная артистка практически не появляется на сцене, а ее место занял сын Григорий Костюк-Кадышев.

Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как? Как не петь на своем сольном концерте вживую? — подчеркнула она.

Ранее Куртукова рассказала, что певец Юрий Лоза назвал ее никому не известной артисткой после того, как она отказалась купить его песню «Сосеночки». Она заявила, что расценивает случившееся как газлайтинг.