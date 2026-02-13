Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:12

«Собака лает — караван идет»: Лоза о критике Куртуковой в адрес Кадышевой

Певец Лоза: Кадышевой безразлична критика Куртуковой, пока она на волне успеха

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народной артистке России Надежде Кадышевой совершено безразлична критика коллеги Татьяны Куртуковой по поводу использования фонограммы, пока народ идет на ее концерты, сказал NEWS.ru певец Юрий Лоза. Он усомнился в том, что сама Куртукова не использует «фанеру».

Кадышевой плевать, что говорит Куртукова, пока к ней народ ходит на концерты, другой реакции быть не может. «Собака лает — ветер носит», — вот что должна сказать Кадышева, — сказал Юрий Лоза.

Лоза выразил сомнение в том, что сама Татьяна в своих выступлениях не использует фонограмму. По его словам, сегодня «фанера» используется повсеместно. Певец добавил, что самой Куртуковой нечем похвалиться: у нее всего один хит, в то время как у Кадышевой большой хороший репертуар, поэтому Татьяна и говорит о другой артистке.

Люди на концерты Кадышевой идут за понтами: костюмчик одеть, кокошник и сфотографироваться. Сейчас модно ходить на Кадышеву. Какая им разница, как она поет, — заключил Лоза.

Ранее Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, заявив, что артисты практически не работают вживую. В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube исполнительница хита «Матушка-земля» призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.

Надежда Кадышева
Юрий Лоза
Татьяна Куртукова
фонограмма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.