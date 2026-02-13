«Собака лает — караван идет»: Лоза о критике Куртуковой в адрес Кадышевой Певец Лоза: Кадышевой безразлична критика Куртуковой, пока она на волне успеха

Народной артистке России Надежде Кадышевой совершено безразлична критика коллеги Татьяны Куртуковой по поводу использования фонограммы, пока народ идет на ее концерты, сказал NEWS.ru певец Юрий Лоза. Он усомнился в том, что сама Куртукова не использует «фанеру».

Кадышевой плевать, что говорит Куртукова, пока к ней народ ходит на концерты, другой реакции быть не может. «Собака лает — ветер носит», — вот что должна сказать Кадышева, — сказал Юрий Лоза.

Лоза выразил сомнение в том, что сама Татьяна в своих выступлениях не использует фонограмму. По его словам, сегодня «фанера» используется повсеместно. Певец добавил, что самой Куртуковой нечем похвалиться: у нее всего один хит, в то время как у Кадышевой большой хороший репертуар, поэтому Татьяна и говорит о другой артистке.

Люди на концерты Кадышевой идут за понтами: костюмчик одеть, кокошник и сфотографироваться. Сейчас модно ходить на Кадышеву. Какая им разница, как она поет, — заключил Лоза.

Ранее Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, заявив, что артисты практически не работают вживую. В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube исполнительница хита «Матушка-земля» призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.