«Собака лает — караван идет»: Лоза о критике Куртуковой в адрес Кадышевой

Народной артистке России Надежде Кадышевой совершено безразлична критика коллеги Татьяны Куртуковой по поводу использования фонограммы, пока народ идет на ее концерты, сказал NEWS.ru певец Юрий Лоза. Он усомнился в том, что сама Куртукова не использует «фанеру».
Кадышевой плевать, что говорит Куртукова, пока к ней народ ходит на концерты, другой реакции быть не может. «Собака лает — ветер носит», — вот что должна сказать Кадышева, — сказал Юрий Лоза.
Лоза выразил сомнение в том, что сама Татьяна в своих выступлениях не использует фонограмму. По его словам, сегодня «фанера» используется повсеместно. Певец добавил, что самой Куртуковой нечем похвалиться: у нее всего один хит, в то время как у Кадышевой большой хороший репертуар, поэтому Татьяна и говорит о другой артистке.
Люди на концерты Кадышевой идут за понтами: костюмчик одеть, кокошник и сфотографироваться. Сейчас модно ходить на Кадышеву. Какая им разница, как она поет, — заключил Лоза.
Ранее Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, заявив, что артисты практически не работают вживую. В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube исполнительница хита «Матушка-земля» призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.