11 февраля 2026 в 15:58

Исполнительница хита «Матушка-земля» назвала свои главные ценности в жизни

Певица Куртукова назвала семейное благополучие главной ценностью в жизни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова призналась в беседе с aif.ru, что семейное благополучие — это главное в ее жизни. Певица отметила, что, вопреки некоторым мнениям, рождение ребенка вовсе не становится помехой для карьеры.

Я при формулировке «ребенок — помеха» морщусь, потому что для меня это грубо и неприемлемо звучит. Для меня семья — это счастье. Для меня главное в этой жизни, чтобы со мной рядом были супруг, дочь, родители. А уж с остальным разберемся, — высказалась Куртукова.

Артистка отметила, что после обретения славы ее отношение к профессии и личной жизни не изменилось. По словам певицы, на работе она не делает себе поблажек, ставит цели и двигается к ним, а дома — остается счастливой матерью, женой и «прежней Таней».

Ранее Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, заявив, что артисты практически «не работают вживую». Она призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.

Татьяна Куртукова
певицы
шоу-бизнес
артистки
