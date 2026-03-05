Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 10:28

Россиянам рассказали, за что могут штрафовать в пунктах выдачи

Посетителей пунктов выдачи могут оштрафовать за ругань

Ругань в пункте выдачи маркетплейса может обернуться штрафом и административным арестом, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на изученные постановления суда РФ. Например, в Абакане мужчине назначили семь суток ареста после того, как тот пьяным выругался в ПВЗ и замахнулся на сотрудницу.

Житель Новгородской области не только ругался, но и портил имущество в пункте выдачи, а также не выполнял требование полиции. В результате мужчину оштрафовали на три тысячи рублей.

Журналисты уточнили, что протоколы были составлены против нарушителей по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудников полиции. Юристы предупредили, что ПВЗ в России считаются общественным местом.

Ранее в Ульяновске мужчина с канцелярским ножом напал на сотрудника ПВЗ. На опубликованных кадрах было видно, как он оскорбил молодого человека из-за внешнего вида, а затем набросился на него.

