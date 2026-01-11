Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:49

Стали известны подробности нападения на сотрудника ПВЗ

В Ульяновске мужчина с канцелярским ножом напал на работника ПВЗ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Ульяновске мужчина с канцелярским ножом напал на сотрудника ПВЗ. На кадрах, опубликованных НТВ, видно, как он оскорбил молодого человека из-за внешнего вида, а затем набросился на него. Сотрудник пытался отбиться от агрессивного посетителя настольным тепловентилятором.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ульяновской области, инцидент произошел в пункте выдачи товаров по улице Богдана Хмельницкого Засвияжского района. Подозреваемый — житель областного центра 1963 года рождения. В отношении него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

До этого пьяный мужчина в Калуге избил 16-летнего подростка из-за конфликта в очереди на каток. Мужчина нанес юноше удар по голове и продолжил избиение ногами после его падения. Школьник получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который ударил 13-летнего подростка в воронежском сквере. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Причиной, по словам очевидцев, стал брошенный снежок.

