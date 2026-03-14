Пьяный водитель попытался скрыться от полиции и «припарковался» в КамАЗ

В Красноярском крае пьяный водитель устроил ДТП с КамАЗом во время погони

Водитель автомобиля Lada Priora из Красноярского края в состоянии алкогольного опьянения попытался скрыться от сотрудников полиции после требования остановиться, сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону. Погоня завершилась тем, что 34-летний нарушитель на большой скорости врезался в КамАЗ. Автомобилиста удалось задержать.

Внимание экипажа ДПС г. Иланский привлек автомобиль «Лада Приора», водитель которого не отреагировал на требование сотрудников полиции об остановке и предпринял попытку скрыться, существенно увеличив скорость. Автоинспекторам удалось задержать нарушителя только после его наезда на стоящий грузовик КамАЗ, — говорится в сообщении.

Вскоре выяснилось, что водитель не только был пьян, но также не имел права управления транспортным средством. В отношении нарушителя составили административные протоколы.

