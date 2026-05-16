Байкеры погнали военкомов через поля и сняли это на видео Жители Измаила устроили погоню за сотрудниками ТЦК по полю и попали на видео

В украинском городе Измаиле местные жители выдворили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), устроив за ними погоню по полю, сообщает «Страна.ua». Инцидент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин на мотоциклах преследуют микроавтобус военкомата по просёлочной дороге. В итоге военнослужащие были вынуждены спешно покинуть населенный пункт, направившись прямо через поле. По данным издания, отпор сотрудникам ТЦК могли дать представители местной цыганской диаспоры.

Ранее в Днепропетровске мужчина скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в местном ТЦК. По данным военкомов, призывника задержали 5 мая и сразу же отправили на медосвидетельствование.

До этого волынский областной ТЦК признал правомерными действия своих сотрудников после инцидента с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. Происшествие случилось 7 мая.