Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:15

Два человека погибли в страшной аварии с участием «КамАЗа» под Москвой

Авария с участием «КамАЗа» на Новорижском шоссе унесла жизни двух человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека погибли в результате автоаварии в воскресенье, 8 марта, в Истринском городском округе Подмосковья, сообщает MK.RU. Трагедия произошла на 72-м километре Новорижского шоссе. Легковой автомобиль врезался в «КамАЗ», который выполнял дорожные работы.

По данным издания, оба человека скончались на месте происшествия. В настоящее время их личности устанавливаются.

Ранее мужчина погиб в селе Федосьино на западе Москвы после того, как ремонтируемый им грузовик Mercedes придавил его. Трагедия произошла из-за разрыва пневмобаллона подвески во время ремонта большегруза.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус при перестроении врезался в троллейбус, остановившийся на светофоре, после чего проехал еще около 50 метров. В результате столкновения дверь автобуса оказалась практически оторвана.

До этого в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погибли три человека, среди которых была трехмесячная девочка. Происшествие случилось на трассе «Обход города Мариинска» Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

ДТП
аварии
происшествия
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт
Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета
Лукашенко попросил придумать новое название для кофе
В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»
Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии
Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка
Долину Смерти охватило бурное цветение
Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей
Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев
Участников СВО обяжут проходить геномную регистрацию
Назван существенный нюанс в выборах нового лидера Ирана
Появились ужасающие кадры удара по школе в Иране, где погибли 180 человек
Лукашенко остался должен ресторану из-за досадной ошибки
Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне
Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков
Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде
«Мы ответим»: президент Ирана выступил с жестким предупреждением
На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним
«Заставляют народ ненавидеть нас»: в США указали на ошибку операции в Иране
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.