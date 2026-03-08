Два человека погибли в страшной аварии с участием «КамАЗа» под Москвой

Два человека погибли в страшной аварии с участием «КамАЗа» под Москвой Авария с участием «КамАЗа» на Новорижском шоссе унесла жизни двух человек

Два человека погибли в результате автоаварии в воскресенье, 8 марта, в Истринском городском округе Подмосковья, сообщает MK.RU. Трагедия произошла на 72-м километре Новорижского шоссе. Легковой автомобиль врезался в «КамАЗ», который выполнял дорожные работы.

По данным издания, оба человека скончались на месте происшествия. В настоящее время их личности устанавливаются.

Ранее мужчина погиб в селе Федосьино на западе Москвы после того, как ремонтируемый им грузовик Mercedes придавил его. Трагедия произошла из-за разрыва пневмобаллона подвески во время ремонта большегруза.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус при перестроении врезался в троллейбус, остановившийся на светофоре, после чего проехал еще около 50 метров. В результате столкновения дверь автобуса оказалась практически оторвана.

До этого в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погибли три человека, среди которых была трехмесячная девочка. Происшествие случилось на трассе «Обход города Мариинска» Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.