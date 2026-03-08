Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина погиб в селе Федосьино на западе Москвы после того, как ремонтируемый им грузовик Mercedes придавил его, сообщил источник РЕН ТВ. Трагедия произошла из-за разрыва пневмобаллона подвески во время ремонта большегруза.

На месте работают оперативные службы. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в пресс-службе регионального главка МВД России рассказали о гибели водителя в Калининском районе Санкт-Петербурга на Пискаревском проспекте. Мужчина вышел из автомобиля после незначительного столкновения и был насмерть сбит другим авто. Инцидент произошел в ночь на 15 февраля. Участники первого ДТП — Toyota Camry и Skoda Kodiaq — ожидали оформления на проезжей части, когда в них на полном ходу врезался кроссовер Chery Tiggo. В момент второго удара владелец Toyota находился между стоящими машинами.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус при перестроении врезался в троллейбус, остановившийся на светофоре, после чего проехал еще около 50 метров. В результате столкновения дверь автобуса оказалась практически оторвана.

