Число жертв при взрыве в кафе на юге Казахстана выросло до 11

Число жертв при взрыве в кафе на юге Казахстана выросло до 11

Число жертв взрыва газа в кафе города Щучинска на севере Казахстана возросло до 11 человек, сообщает РИА Новости. В больницах скончались двое пострадавших, получивших тяжелые ранения при ЧП.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, 8 марта умер пациент, находившийся в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай». Еще одна пациентка скончалась 9 марта в областной больнице Кокшетау.

Взрыв произошел в заведении «Центр плова» ночью 27 февраля. В Сети появилось видео, на котором заметно, как район озаряет ярко-красная вспышка, а из дверей кафе вылетает огненный столб. После этого здание охватило пламя.

До этого сообщалось, что в московском метро на станции «Битцевский парк» прогремел взрыв. По словам пассажиров, им пришлось пересаживаться на соседние линии. В пресс-службе Мосметро заявили о технической неисправности поезда.

До этого в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.