Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 17:36

Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation

2K начал ограничивать доступ к играм для владельцев PlayStation из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский издатель и дистрибьютор 2K начал ограничивать доступ к своим играм для российских владельцев игровых приставок PlayStation, сообщает Telegram-канал SHOT. Первой под раздачу попала стратегия Civilization VI.

Пользователи пожаловались, что купленная за 9 тыс. рублей версия со всеми дополнениями теперь не загружается дальше стартового экрана. Следом стала недоступна баскетбольная NBA 2K25 — при запуске игра выдает ошибку подключения. При этом с аккаунтов, зарегистрированных в Турции, все игры открываются без проблем.

Позже в компании подтвердили, что их продукция больше не доступна пользователям из России. 2K известен такими франшизами, как трилогия Mafia, спортивные симуляторы NBA 2K26 и WWE 2K26, а также сериями Borderlands и BioShock.

Ранее компания Fplus показала прототип российской портативной игровой консоли в трех версиях с отечественными операционными системами. По словам представителя производителя, компонентная база устройства остается импортной из-за сложностей с импортозамещением, однако в течение пяти лет планируется заменить иностранные компоненты на российские аналоги.

игры
playstation
приставки
геймеры
