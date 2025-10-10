Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:58

Стало известно, когда выйдет PlayStation 6

Sony и AMD подтвердили работу над новой консолью PlayStation 6

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Sony и AMD подтвердили, что работают над новым поколением игровой консоли PlayStation. В опубликованном на YouTube-канале интервью From Project Amethyst to the Future of Play главный архитектор Марк Серни отметил, что система все еще находится на ранней стадии разработки, но результаты выглядят многообещающе. По предварительным оценкам, новая консоль может выйти на рынок в 2027 или 2028 году.

Это все еще очень ранний этап работ. Технологии существуют лишь в форме симуляций, но результаты чрезвычайно многообещающие. Я взволнован перспективой внедрения их в будущую консоль в течение нескольких ближайших лет, — заявил Серни.

Создаваемые в рамках проекта Amethyst технологические наработки станут базой для PS6. Президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино также добавил, что компания продолжит развивать классический формат локального гейминга, несмотря на рост облачных технологий.

Ранее компания Fplus показала прототип российской портативной игровой консоли в трех версиях с отечественными операционными системами. По словам представителя производителя, компонентная база устройства остается импортной из-за сложностей с импортозамещением, однако в течение пяти лет планируется заменить иностранные компоненты на российские аналоги.

