Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 20:01

Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России

Экс-помощница Байдена Рид получила гражданство России

Тара Рид Тара Рид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в сексуальных домогательствах, получила российский паспорт. В соцсети X она назвала паспорт РФ лучшим подарком на Рождество.

Спасибо! Лучший рождественский подарок в жизни, — написала Рид.

Отмечается, что Тара Рид работала на Байдена в 1990-е годы. Она заявила о сексуальных домогательствах со стороны политика в 2020 году — ее слова подтвердила судебная декларация от 1996 года. В документе содержится информация о том, что Рид рассказывала о непристойном поведении своего босса.

Ранее стало известно, что систематическая травля в США из-за комплиментарных высказываний о России вынудила экс-помощницу Байдена, а ныне российскую журналистку Тару Рид переехать в Москву. По ее словам, давление началось после ее комментариев о российском лидере в 2019 году.

Также Рид также заявляла, что считает Москву красивым, милым и чистым городом. Она отмечала, что жители российской столицы — добрые люди. Также экс-помощница Байдена похвалила команду RT, с которой она работает.

Джо Байден
Тара Рид
гражданства
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский захворал после поездки за океан
Работу московского аэропорта временно ограничили
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией
Энергосистема Запорожской области подверглась массированной атаке ВСУ
В Армении арестовали генсека оппозиционной партии
Советский Новый год: 5 ритуалов из СССР, которые стоит повторить сегодня
Зеленский пригласил Трампа в Киев
«Честный знак» «расправился» со 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera
Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони
Названо главное преимущество «Орешника»
«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского
Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после пропажи
Врача больницы в Псковской области заподозрили в махинациях с таблетками
Названы дата и место саммита СНГ-2026
Пленный солдат рассказал об ужасных условиях в 225-м полку ВСУ
Зеленский сделал заявление насчет американских войск на Украине
Трампа попросили ответить за атаку на резиденцию Путина
Россиянам закрыли въезд в Грузию? Что известно, кого именно не пускают
В Альпах произошла массовая эвакуация детей и взрослых
Полицейские «развернули» в участке жертву двойного изнасилования
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.