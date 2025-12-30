Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в сексуальных домогательствах, получила российский паспорт. В соцсети X она назвала паспорт РФ лучшим подарком на Рождество.

Спасибо! Лучший рождественский подарок в жизни, — написала Рид.

Отмечается, что Тара Рид работала на Байдена в 1990-е годы. Она заявила о сексуальных домогательствах со стороны политика в 2020 году — ее слова подтвердила судебная декларация от 1996 года. В документе содержится информация о том, что Рид рассказывала о непристойном поведении своего босса.

Ранее стало известно, что систематическая травля в США из-за комплиментарных высказываний о России вынудила экс-помощницу Байдена, а ныне российскую журналистку Тару Рид переехать в Москву. По ее словам, давление началось после ее комментариев о российском лидере в 2019 году.

Также Рид также заявляла, что считает Москву красивым, милым и чистым городом. Она отмечала, что жители российской столицы — добрые люди. Также экс-помощница Байдена похвалила команду RT, с которой она работает.