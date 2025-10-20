Экс-помощница Байдена высказалась о Москве и ее жителях

Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что Москва является красивым, милым и чистым городом, передает РИА Новости. Она также отметила, что жители российской столицы — добрые люди.

Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми, — сказала американская журналистка.

Ранее стало известно, что систематическая травля в США из-за комплиментарных высказываний о президенте России Владимире Путине вынудила экс-помощницу Байдена, а ныне российскую журналистку Тару Рид переехать в Москву. По ее словам, давление началось после ее комментариев о российском лидере в 2019 году.

Также Рид получила гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ президента РФ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации и действует с момента его подписания.

Кроме того, бывшая помощница Байдена, ранее обвинявшая его в сексуальных домогательствах, назвала огромной честью приобретение российского гражданства. Она призналась, что если первоначально переезд был вынужденным шагом, то впоследствии она искренне прониклась глубокими чувствами к стране.