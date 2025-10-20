Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 06:53

Экс-помощница Байдена высказалась о Москве и ее жителях

Экс-помощница Байдена Рид назвала Москву чистым городом с добрыми людьми

Тара Рид Тара Рид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что Москва является красивым, милым и чистым городом, передает РИА Новости. Она также отметила, что жители российской столицы — добрые люди.

Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми, — сказала американская журналистка.

Ранее стало известно, что систематическая травля в США из-за комплиментарных высказываний о президенте России Владимире Путине вынудила экс-помощницу Байдена, а ныне российскую журналистку Тару Рид переехать в Москву. По ее словам, давление началось после ее комментариев о российском лидере в 2019 году.

Также Рид получила гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ президента РФ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации и действует с момента его подписания.

Кроме того, бывшая помощница Байдена, ранее обвинявшая его в сексуальных домогательствах, назвала огромной честью приобретение российского гражданства. Она призналась, что если первоначально переезд был вынужденным шагом, то впоследствии она искренне прониклась глубокими чувствами к стране.

Москва
журналисты
Джо Байден
Тара Рид
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 октября: инфографика
В Венгрии приготовились к бунту из-за Украины
Названа зарплата владельца взорвавшейся шахты под Кемерово
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию ночью
В КНР раскрыли, какие слова Лаврова произвели мощное впечатление на Китай
Число пострадавших от отравления в Бурятии увеличилось почти вдвое
Составлен список средств ПВО, которые справятся с отражением атаки Tomahawk
От аномального тепла +12 до снежных бурь: прогноз погоды на ноябрь 2025-го
Экс-помощница Байдена высказалась о Москве и ее жителях
Некоторым россиянам увеличат фиксированную выплату по пенсии в два раза
Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Трамп сделал заявление о прекращении огня в Газе
Названы главные причины, почему россияне становятся священниками
К чему снится покойник в гробу: тайны и советы сонников
Юрист рассказал, как бороться с постоянно переносящими доставку курьерами
Шойгу призвал называть Донбасс и Новороссию историческими регионами РФ
К чему снится мыть пол: символ очищения и новые возможности
ФБР обнаружило вышку с видом на зону посадки самолета Трампа
Освобождение Херсона, ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 20 октября
Врач раскрыла, как быстро гепатит C может перейти в цирроз и рак печени
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.