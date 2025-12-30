Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 21:31

Работу московского аэропорта временно ограничили

Росавиация: в работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Внуково в Москве принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, мера связана с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. Для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки в расписании.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внукова аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, — написал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Министерства обороны Российской Федерации уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. За последние на тот момент 40 минут это был третий дрон, сбитый на подлете к городу.

До этого международный аэропорт Шереметьево приостановил свою работу из-за атаки беспилотников. Все вылеты и прилеты осуществлялись только после согласования с уполномоченными структурами. Это было сделано для защиты воздушных перевозок.

Внуково
аэропорты
ограничения
Россия
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсии, детские пособия, маткапитал: что ждет льготников в 2026 году
Москву попытался атаковать украинский БПЛА
Туск раскрыл планы США по военному присутствию на Украине
Зеленский нашел способ содержать 800-тысячную армию
В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Деньги под скатерть, поцелуй под куранты: новогодние приметы — это правда?
Энергетики сообщили о состоянии Подмосковья после отключения электричества
Стало известно, что разрушает экономику Германии
Зеленский заболел после встречи с Трампом в США
Работу московского аэропорта временно ограничили
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией
Энергосистема Запорожской области подверглась массированной атаке ВСУ
В Армении арестовали генсека оппозиционной партии
Советский Новый год: 5 ритуалов из СССР, которые стоит повторить сегодня
Зеленский пригласил Трампа в Киев
«Честный знак» «расправился» с 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera
Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони
Названо главное преимущество «Орешника»
«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского
Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после пропажи
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.