Работу московского аэропорта временно ограничили

Аэропорт Внуково в Москве принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, мера связана с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. Для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки в расписании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Министерства обороны Российской Федерации уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. За последние на тот момент 40 минут это был третий дрон, сбитый на подлете к городу.

До этого международный аэропорт Шереметьево приостановил свою работу из-за атаки беспилотников. Все вылеты и прилеты осуществлялись только после согласования с уполномоченными структурами. Это было сделано для защиты воздушных перевозок.