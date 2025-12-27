Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 17:30

Аэропорт Шереметьево ограничил работу в целях безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Международный аэропорт Шереметьево временно ограничил работу, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Шереметьево. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в расписании части рейсов могут произойти корректировки. Помимо этого, временные ограничения введены в аэропорту Внуково. Такое решение также принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении еще одной атаки беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении столицы. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три цели. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

