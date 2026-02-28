Зимняя Олимпиада — 2026
Несколько россиян погибли во Вьетнаме от инфекций

Несколько российских туристов погибли от инфекций на острове Фукуок во Вьетнаме

Несколько россиян погибли во Вьетнаме на острове Фукуок из-за различных инфекций, сообщил РИА Новости генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков. Точное число умерших и обстоятельства их смерти не уточняются.

В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года, — сказал Садыков.

Ранее гости горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии столкнулись с симптомами острой кишечной инфекции. Отдыхающие жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. У части туристов недомогание началось через пару дней после прибытия, у других — уже по возвращении домой.

До этого врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко предупредил, что через поцелуй передаются некоторые инфекции, включая грипп, ОРВИ и вирус Эпштейна — Барра. Специалист подчеркнул, что данные заболевания передаются воздушно-капельным путем.

