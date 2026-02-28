Несколько россиян погибли во Вьетнаме от инфекций

Несколько россиян погибли во Вьетнаме от инфекций Несколько российских туристов погибли от инфекций на острове Фукуок во Вьетнаме

Несколько россиян погибли во Вьетнаме на острове Фукуок из-за различных инфекций, сообщил РИА Новости генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков. Точное число умерших и обстоятельства их смерти не уточняются.

В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года, — сказал Садыков.

Ранее гости горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии столкнулись с симптомами острой кишечной инфекции. Отдыхающие жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. У части туристов недомогание началось через пару дней после прибытия, у других — уже по возвращении домой.

До этого врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко предупредил, что через поцелуй передаются некоторые инфекции, включая грипп, ОРВИ и вирус Эпштейна — Барра. Специалист подчеркнул, что данные заболевания передаются воздушно-капельным путем.