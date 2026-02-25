Туристов на Домбае настигла эпидемия ротавируса

Гости горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии столкнулись с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает «SHOT ПРОВЕРКА». Отдыхающие жалуются на боли в животе, тошноту и рвоту. У части туристов недомогание началось через пару дней после прибытия, у других — уже по возвращении домой.

Как рассказала москвичка Юлия, она приехала на курорт с молодым человеком, и через два дня обоим резко стало плохо. Сейчас они лечатся самостоятельно в номере и просят вернуть деньги за ски-пасс из-за сорванного отпуска. Другая туристка, Валерия, предположила, что также подхватила ротавирус на Домбае: приятели перенесли болезнь легко, а она слегла на два дня с диареей и рвотой и почувствовала облегчение только дома.

Отдыхающие предполагают, что на курорте возникла вспышка инфекции. По их словам, на симптомы жалуются многие, но большинство лечатся самостоятельно, не обращаясь к врачам.

