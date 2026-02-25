Россия призвала главных торговых партнеров к уступкам по импортным пошлинам

Россия предложила Китаю временно отменить импортные пошлины на уголь или установить льготные ставки на период низких мировых цен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако переговоры с Пекином пока не принесли желаемого результата, сказано в материале.
Китайская сторона объясняет свою позицию тем, что отмена пошлин для России без наличия зоны свободной торговли между ЕАЭС и КНР нарушит нормы ВТО. В этом случае аналогичных преференций могут потребовать и другие поставщики угля. При этом создание такой зоны в Евразийском экономическом союзе считают преждевременным. Переговоры с Индией по обнулению пошлин также не продвинулись вперед.
Китай остается крупнейшим покупателем российского угля: в 2025 году поставки составили около 88–93 млн тонн. Действующие пошлины в КНР колеблются в диапазоне 3–6%, но они не распространяются на Индонезию и Австралию — у этих стран есть соглашения о свободной торговле с Китаем. Для Индии пошлина на российский уголь сейчас составляет 2,5%.
По оценкам экспертов, при текущей ценовой конъюнктуре пошлины превращаются в дополнительную нагрузку в размере до $5–7 (до 537 рублей) на тонну. Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев отметил, что при средней доходности российского угольного экспорта на уровне $10–15 (до 1200 рублей) на тонну такая нагрузка может достигать 30–60% чистой прибыли экспортера.
Ранее Министерство финансов Японии сообщило, что в январе 2026 года страна резко нарастила импорт угля из России. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, закупки этого вида твердого топлива у РФ увеличились на 258,6%.