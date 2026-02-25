Россия призвала главных торговых партнеров к уступкам по импортным пошлинам Россия просит Китай и Индию обнулить пошлины на уголь на время спада цен

Россия предложила Китаю временно отменить импортные пошлины на уголь или установить льготные ставки на период низких мировых цен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако переговоры с Пекином пока не принесли желаемого результата, сказано в материале.

Китайская сторона объясняет свою позицию тем, что отмена пошлин для России без наличия зоны свободной торговли между ЕАЭС и КНР нарушит нормы ВТО. В этом случае аналогичных преференций могут потребовать и другие поставщики угля. При этом создание такой зоны в Евразийском экономическом союзе считают преждевременным. Переговоры с Индией по обнулению пошлин также не продвинулись вперед.

Китай остается крупнейшим покупателем российского угля: в 2025 году поставки составили около 88–93 млн тонн. Действующие пошлины в КНР колеблются в диапазоне 3–6%, но они не распространяются на Индонезию и Австралию — у этих стран есть соглашения о свободной торговле с Китаем. Для Индии пошлина на российский уголь сейчас составляет 2,5%.

По оценкам экспертов, при текущей ценовой конъюнктуре пошлины превращаются в дополнительную нагрузку в размере до $5–7 (до 537 рублей) на тонну. Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев отметил, что при средней доходности российского угольного экспорта на уровне $10–15 (до 1200 рублей) на тонну такая нагрузка может достигать 30–60% чистой прибыли экспортера.

Ранее Министерство финансов Японии сообщило, что в январе 2026 года страна резко нарастила импорт угля из России. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, закупки этого вида твердого топлива у РФ увеличились на 258,6%.