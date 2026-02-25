Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 12:51

Россия призвала главных торговых партнеров к уступкам по импортным пошлинам

Россия просит Китай и Индию обнулить пошлины на уголь на время спада цен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия предложила Китаю временно отменить импортные пошлины на уголь или установить льготные ставки на период низких мировых цен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако переговоры с Пекином пока не принесли желаемого результата, сказано в материале.

Китайская сторона объясняет свою позицию тем, что отмена пошлин для России без наличия зоны свободной торговли между ЕАЭС и КНР нарушит нормы ВТО. В этом случае аналогичных преференций могут потребовать и другие поставщики угля. При этом создание такой зоны в Евразийском экономическом союзе считают преждевременным. Переговоры с Индией по обнулению пошлин также не продвинулись вперед.

Китай остается крупнейшим покупателем российского угля: в 2025 году поставки составили около 88–93 млн тонн. Действующие пошлины в КНР колеблются в диапазоне 3–6%, но они не распространяются на Индонезию и Австралию — у этих стран есть соглашения о свободной торговле с Китаем. Для Индии пошлина на российский уголь сейчас составляет 2,5%.

По оценкам экспертов, при текущей ценовой конъюнктуре пошлины превращаются в дополнительную нагрузку в размере до $5–7 (до 537 рублей) на тонну. Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев отметил, что при средней доходности российского угольного экспорта на уровне $10–15 (до 1200 рублей) на тонну такая нагрузка может достигать 30–60% чистой прибыли экспортера.

Ранее Министерство финансов Японии сообщило, что в январе 2026 года страна резко нарастила импорт угля из России. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, закупки этого вида твердого топлива у РФ увеличились на 258,6%.

Россия
Китай
Индия
пошлины
уголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленинградской области мигранта подозревают в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд
Россия вернулась к производству ультраотечественного самолета
Стало известно, где похоронят актрису Шевчук
Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута
Модельеру и экс-сотруднице МО вынесли приговор по делу об афере с ИВЛ
Мишустин раскрыл, на какие профессии приходится больше 50% бюджетных мест
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.