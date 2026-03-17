17 марта 2026 в 17:59

«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет получить новый кредит от Евросоюза, пока в Венгрию снова не начнутся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, которые передает ТАСС, последние предложения ЕС по ремонту нефтяной магистрали не изменят позиции Будапешта.

Я уже говорил, что позиция Венгрии неизменна. Если Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, то он должен разблокировать нефтепровод «Дружба» <...> ситуация предельно проста: не будет нефти — не будет и денег, — констатировал Орбан.

Ранее МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия выступили с инициативой организовать в Брюсселе трехстороннее совещание с участием министра энергетики Украины для обсуждения возможности возобновления работы нефтепровода «Дружба». Однако Киев отказался от этого предложения в последний момент. Он отметил, что Украина продолжает препятствовать поставкам российской нефти по данному трубопроводу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Студентка чуть не устроила кровавую бойню по заданию мошенников
Автоэксперт опроверг заявления о дефиците автомоек
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

