«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет получить новый кредит от Евросоюза, пока в Венгрию снова не начнутся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, которые передает ТАСС, последние предложения ЕС по ремонту нефтяной магистрали не изменят позиции Будапешта.

Я уже говорил, что позиция Венгрии неизменна. Если Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, то он должен разблокировать нефтепровод «Дружба» <...> ситуация предельно проста: не будет нефти — не будет и денег, — констатировал Орбан.

Ранее МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия выступили с инициативой организовать в Брюсселе трехстороннее совещание с участием министра энергетики Украины для обсуждения возможности возобновления работы нефтепровода «Дружба». Однако Киев отказался от этого предложения в последний момент. Он отметил, что Украина продолжает препятствовать поставкам российской нефти по данному трубопроводу.