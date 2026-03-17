Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе Три человека погибли при гидроиспытаниях в Самарской области

Рабочие погибли при проведении работ по гидроиспытанию сетей свежей воды на территории одного из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным Telegram-канала 112, смертельные травмы получили трое. Инцидент, как пишет источник, произошел на территории Новокуйбышевского НПЗ.

Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда. Ее ход взят надзорным ведомством на контроль, — сказано в сообщении.

До этого большегрузный самосвал столкнулся с УАЗом на Лебединском ГОКе в Белгородской области. В результате погибли пять работников ремонтной бригады.

Ранее рабочий скончался на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе. Мужчина чистил один из резервуаров, когда внезапно потерял сознание и упал внутрь емкости.