На российском авторынке появились новые лидеры, обогнавшие «китайцев»

Российские автобренды впервые с 2023 года опередили китайские по продажам

Российские легковые автомобили впервые с марта 2023 года обогнали китайские автобренды по числу продаж, сообщает Telegram-канал аналитического агентства «Автостат». В феврале было продано 31,1 тыс. единиц отечественных авто.

Таким образом, за последние три года российские бренды по продажам впервые опередили «китайцев», февральский результат которых составил 31,1 тыс. единиц. До этого подобное наблюдалось в феврале 2023 года, а после этого уже ежемесячно лидировали китайские марки, — уточнили аналитики.

Согласно информации агентства, несколько новых российских марок, включая Tenet, в 2025 году не только появились на рынке, но и достигли лидирующих позиций. Более того, существуют все условия для дальнейшего увеличения доли новых отечественных брендов.

Ранее сообщалось, что среди новых автомобилей стоимостью от 1 до 3 млн рублей покупатели наиболее интересуются моделями LADA, TENET и HAVAL. Среди отечественных и российско-китайских авто наблюдается высокий интерес: LADA лидирует по доле добавлений в «Избранное» (42,5%), за ней следуют TENET (12,6%) и HAVAL (10,4%).

