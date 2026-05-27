Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку Адвокат Мангутова: проверить могут переводы репетиторам и внукам от пожилых

Денежные переводы репетиторам, а также внукам от пожилых бабушек и дедушек могут с высокой долей вероятности привлечь внимание банковских служб мониторинга, заявила NEWS.ru адвокат Диана Мангутова. По ее словам, в зоне особого риска находятся операции между своими счетами в разных банках на крупные суммы, а также регулярные поступления денег самозанятым.

Какие типы денежных переводов могут попасть под проверку банка? Если информация о получателе есть в собственной базе банка о подозрительных переводах. Когда в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По моей практике, в этом году выросло число обращений по сравнению с прошлым. Самые частые случаи: переводы между своими счетами в разных банках на крупные суммы, когда председатели родительских комитетов и старшие по дому собирают денежные средства. Проверяют самозанятых и репетиторов с десятками входящих переводов, продавцов квартир и машин, пенсионеров, переводящих внукам «на учебу», и тех, кому поступают большие суммы, а они тотчас их переводят, — пояснила Мангутова.

Какие еще типы денежных переводов могут попасть под проверку банка? Если транзакция была сделана с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками. Под блокировку попадет нетипичная для клиента операция, например, по сумме, периодичности или времени ее совершения. За 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», либо на устройстве клиента обнаружены факторы риска: вредоносное ПО, смена операционной системы или провайдера связи. Это может говорить об удаленном доступе злоумышленников к счету, — заключила Мангутова.

Ранее заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев заявил, что ключевые принципы цифровой гигиены — ежемесячная смена паролей, регулярное обновление программного обеспечения и антивирусной защиты. Также, по его словам, следует быть внимательным при переходе по неизвестным ссылкам.