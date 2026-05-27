27 мая 2026 в 06:20

Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку

Адвокат Мангутова: проверить могут переводы репетиторам и внукам от пожилых

Денежные переводы репетиторам, а также внукам от пожилых бабушек и дедушек могут с высокой долей вероятности привлечь внимание банковских служб мониторинга, заявила NEWS.ru адвокат Диана Мангутова. По ее словам, в зоне особого риска находятся операции между своими счетами в разных банках на крупные суммы, а также регулярные поступления денег самозанятым.

Какие типы денежных переводов могут попасть под проверку банка? Если информация о получателе есть в собственной базе банка о подозрительных переводах. Когда в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По моей практике, в этом году выросло число обращений по сравнению с прошлым. Самые частые случаи: переводы между своими счетами в разных банках на крупные суммы, когда председатели родительских комитетов и старшие по дому собирают денежные средства. Проверяют самозанятых и репетиторов с десятками входящих переводов, продавцов квартир и машин, пенсионеров, переводящих внукам «на учебу», и тех, кому поступают большие суммы, а они тотчас их переводят, — пояснила Мангутова.

По ее словам, поводом для проверки может стать перевод с устройства, которое уже есть в базе злоумышленников, или нетипичная для клиента операция по сумме и времени. Адвокат добавила, что банки также обращают внимание на смену номера телефона за 48 часов до перевода или наличие вредоносного ПО на устройстве клиента.

Какие еще типы денежных переводов могут попасть под проверку банка? Если транзакция была сделана с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками. Под блокировку попадет нетипичная для клиента операция, например, по сумме, периодичности или времени ее совершения. За 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», либо на устройстве клиента обнаружены факторы риска: вредоносное ПО, смена операционной системы или провайдера связи. Это может говорить об удаленном доступе злоумышленников к счету, — заключила Мангутова.

Ранее заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев заявил, что ключевые принципы цифровой гигиены — ежемесячная смена паролей, регулярное обновление программного обеспечения и антивирусной защиты. Также, по его словам, следует быть внимательным при переходе по неизвестным ссылкам.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
