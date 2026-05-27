Эксперт по этикету рассказала, как правильно есть рыбу в гостях Эксперт Яковлева: кости от рыбы нужно класть на ложку вместо тарелки

Рыбные кости следует убирать изо рта, помещая на ложку или вилку, заявила NEWS.ru эксперт по этикету и кинетике Ольга Яковлева. По ее словам, только после этого частичку блюда можно поместить на бортик тарелки.

Если вы в гостях и на столе оказалась рыба с костями, главное правило — делать все максимально незаметно и аккуратно, чтобы не нарушать атмосферу застолья и не доставлять неудобств хозяевам. Самый правильный способ: косточку следует извлечь изо рта на собственную вилку или ложку. Обычно в гостях не подают отдельные мисочки для отходов, поэтому бортик вашей закусочной или основной тарелки станет социально приемлемым местом. Делайте это, прикрывая рот свободной рукой или салфеткой, — посоветовала Яковлева.

Она отметила, что в первую очередь нужно поднести вилку или ложку ко рту, бесшумно переложить кость на прибор губами, а затем опустить ее на край тарелки. По словам эксперта, если косточка очень маленькая и скользкая, можно аккуратно вытереть губы бумажной салфеткой, оставив отходы внутри.

Если хозяева предусмотрели все заранее и поставили на стол отдельную пиалу или маленькую плошку для костей, пользуйтесь исключительно ею. Это признак высокого гостеприимства, и игнорировать такой прибор невежливо. При этом категорически нельзя выплевывать косточки прямо на тарелку, складывать их на скатерть или в пепельницу, а также пытаться незаметно сунуть отходы в карман, — заключила Яковлева.

Ранее специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая заявила, что с точки зрения вежливости допустимо опаздывать не более чем на 5–7 минут. По ее словам, пунктуальность демонстрирует доверие и уважение.