День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 18:19

Эксперт по этикету назвала допустимое время опоздания на встречу

Эксперт по этикету Коломацкая: опаздывать допустимо на пять — семь минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Опоздание допустимо не более чем на пять — семь минут с точки зрения вежливости, заявила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что пунктуальность показывает доверие и уважение.

Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на пять — семь минут. Это время другая сторона может потратить на какие-то организационные дела: подключить технику, разлить воду, открыть ноутбук. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, — серьезное нарушение и неуважение к чужим планам, — пояснила эксперт по этикету.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева призвала не указывать на возраст пожилого человека, если появилось желание уступить ему место в транспорте, — это неэтично и может оскорбить его. Эксперт предостерегла от использования слов «бабушка» или «дедушка».

Общество
этикет
общение
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.