Эксперт по этикету назвала допустимое время опоздания на встречу Эксперт по этикету Коломацкая: опаздывать допустимо на пять — семь минут

Опоздание допустимо не более чем на пять — семь минут с точки зрения вежливости, заявила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что пунктуальность показывает доверие и уважение.

Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на пять — семь минут. Это время другая сторона может потратить на какие-то организационные дела: подключить технику, разлить воду, открыть ноутбук. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, — серьезное нарушение и неуважение к чужим планам, — пояснила эксперт по этикету.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева призвала не указывать на возраст пожилого человека, если появилось желание уступить ему место в транспорте, — это неэтично и может оскорбить его. Эксперт предостерегла от использования слов «бабушка» или «дедушка».