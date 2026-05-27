Названо место в Минске, куда точно стоит сходить молодежи

Самым «тусовочным» местом в Минске, где стоит погулять большой компании, является улица Зыбицкая, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, в этом районе города туристов ждет большое разнообразие заведений для ночного и вечернего досуга. Она отметила, что Минск — очень красивый город, который сочетает в себе старинную архитектуру и современные постройки.

В Минске огромное количество мест, которые стоит посетить. Это очень красивый город. Туристам стоит прогуляться по проспекту Независимости и увидеть потрясающую по красоте Национальную библиотеку. Кроме того, стоит обратить внимание на Красный костел. Минск сочетает в себе старинную архитектуру и современные постройки. Обязательно прогуляйтесь в Парке Горького, где можно прокатиться на колесе обозрения и посмотреть на город с высоты. Посетите и Парк Челюскинцев. Если вы едете большой компанией молодежи, можно сходить на улицу Зыбицкую, которая считается самой тусовочной в Минске. Там много всевозможных ресторанов, баров, клубов, если вдруг вам это интересно, — сказала Ансталь.

По ее словам, основные достопримечательности в Минске работают не только по выходным, но и по будням. Турэксперт отметила, что можно прогуляться до резиденции президента Белоруссии и сделать памятные фото.

