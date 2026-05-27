В России назвали размер пенсий летчиков-испытателей Средняя пенсия летчиков-испытателей выросла почти до 175 тысяч

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России за последние три года увеличился почти на 40 тысяч рублей, передают РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ. В апреле 2026 года средний размер пенсионного обеспечения летчиков-испытателей составил 174 187 рублей.

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года представители этой категории получали в среднем 134 927 рублей. То есть, за три года размер выплат вырос на 39 260 рублей.

Отдельно в Социальном фонде привели данные по работающим и неработающим пенсионерам этой категории. В апреле текущего года средняя пенсия работающих летчиков-испытателей составила 154 781 рубль. У неработающих пенсионеров показатель оказался выше, в среднем 181 152 рубля.

По данным Соцфонда, численность летчиков-испытателей, получающих пенсионное обеспечение, остается сравнительно небольшой. В России их насчитывается около одной тысячи человек.

Ранее адвокат Владимир Шапенко рассказал, что после смерти пенсионера родственники могут получить невыплаченную пенсию, доплаты и в ряде случаев остаток накопительной части. Информацию о накоплениях можно запросить в Социальном фонде или негосударственном пенсионном фонде, добавил он.