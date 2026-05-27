27 мая 2026 в 04:32

Похищение или побег? Появились новые подробности об исчезновении Усольцевых

Семья Усольцевых
Спасатели обследовали 10 квадратных километров горной тайги в Красноярском крае в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых, сообщили в КГКУ «Спасатель». Что об этом известно, какие версии выдвигает следствие?

Как идут поиски Усольцевых

По данным ведомства, работы проводились 25 мая в Манско-Уярском округе, где ранее, предположительно, пропала семья.

В поисковой операции участвовали сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Территорию обследовали как пешком, так и с использованием квадроциклов. На данный момент обнаружить пропавших не удалось.

Активные поиски семьи проводились с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Позже, 23 мая краевые спасатели вновь выехали в район Кутурчина для возобновления работ.

В трехдневной поисковой операции задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам также присоединились представители Следственного комитета и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Что подсказала нейросеть?

Нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Сейчас отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

«Снимков за весь период пребывания на месте поиска было сделано более 20 тысяч, сейчас, после анализа нейросети, они направлены на более глубокое изучение. Скорость работы нейросети — 0,4 секунды на фотографию», — сказано в сообщении.

Усольцевых похитили или они сбежали?

В ГСУ СК России сообщили, что подтверждений версии о похищении семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, нет. Следствие изучает иные криминальные версии произошедшего.

«Версии о побеге и похищении принимают во внимание собранные доказательства и не нашли подтверждения. Две оставшиеся версии в настоящее время планомерно изучаются следователями», — уточнили в СК.

Также в ведомстве добавили, что одна из пещер в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где исчезла семья Усольцевых во время похода, до сих пор не исследована. Две другие пещеры спасатели проверили, но ничего не обнаружили.

«В радиусе исчезновения семьи Усольцевых выявлено три пещеры; две из них уже обследованы, однако люди не найдены. Длина ходов пещер достигает 70 метров, а глубина — около 30 метров», — уточнили в СК.

