27 мая 2026 в 05:05

Японская делегация неожиданно отправилась в Россию

Представитель Японской федерации бизнеса Кэйданрэн отправился в Россию, передает ТАСС со ссылкой на предствителя организации. Отмечается, что в состав делегации вошли чиновники Министерства экономики, торговли и промышленности, а также МИД Японии.

Член секретариата [Кэйданрэн] отправился [в Россию], — сказано в сообщении.

В ходе визита стороны планируют обсудить поддержку японских компаний, продолжающих работу в России. Представитель федерации подчеркнул, что речь не идет о конкретных проектах или отдельных направлениях сотрудничества.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Токио необходимо отойти от недружественной линии в отношении Москвы для возвращения к нормальному межгосударственному общению. По ее словам, такие шаги должны быть предприняты без привязки к событиям на территории Украины.

До этого депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки порекомендовал Японии нарастить поставки нефти из России на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива. По его словам, это будет выгодно для Токио, так как недавно нефть уже поступала с проекта «Сахалин-2.

