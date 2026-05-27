Финляндия не разрешила Украине атаковать Россию с ее территории Финляндия заявила Украине о недопустимости ударов по России с ее территории

Финляндия потребовала от Украины не использовать свою территорию для нанесения ударов по России, передали «Известиям» в российском посольстве. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Балтии якобы не давали разрешения Киеву использовать свое воздушное пространство для ударов по российской территории.

Как сообщили в российском диппредставительстве, власти Финляндии также категорически отвергают любую причастность к подготовке или проведению операций ВСУ, связанных с ударами по северо-западным регионам России. В то же время, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что использование финского воздушного пространства для нанесения ударов по территории России «полностью запрещено».

С аналогичной позицией выступал и президент Финляндии Александр Стубб. По данным российских дипломатов, Хельсинки последовательно подчеркивает, что не имеет отношения к возможным операциям против России. При этом финские власти в посольстве РФ предупреждают собственных граждан о том, что инциденты с беспилотниками, вероятно, могут продолжиться.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что риторика президента Чехии Петра Павла, призвавшего НАТО «показать оскал» России, приведет к прямому конфликту с Москвой. Политик добавил, что эта стратегия довела до конфликта на Украине. Он подчеркнул, что продолжать придерживаться той же стратегии — просто безумие.