Риторика президента Чехии Петра Павла, призвавшего НАТО «показать оскал» России, приведет к прямому конфликту с Москвой, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Политик добавил, что эта стратегия довела до конфликта на Украине. Он подчеркнул, что продолжать придерживаться той же стратегии — просто безумие.

Это часть опасной политики, которой продолжает придерживаться руководство ЕС. Мы должны вернуться к тому, чтобы видеть в России друга, а не врага. НАТО в течение многих лет демонстрировало Москве свои собственные зубы, продвигаясь к российским границам, несмотря на обещание не расширяться ни на дюйм, — говорится в публикации.

Ранее Павел заявил, что странам НАТО «надо показать оскал» России. Так он прокомментировал недавние инциденты на восточном фланге Альянса. Чешский лидер допустил возможность сбивать летательные аппараты, если они вдруг появятся в воздушном пространстве НАТО. Комментарий последовал после того, как в странах Балтии были уничтожены украинские БПЛА, отклонившиеся от курса.