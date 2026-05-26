Стало известно, сколько человек вошли в делегацию РФ для визита в Казахстан

В состав российской делегации во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан вошли более 30 человек, сообщил ТАСС помощник главы государства Юрий Ушаков. Государственный визит состоится завтра, 27 мая.
Ушаков сообщил, что в состав делегации вошел заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий межправительственную комиссию и активно взаимодействующий с казахстанскими партнерами. В Астану также направятся глава Банка России Эльвира Набиуллина, главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Роспотребнадзора Анна Попова и Рофинмониторинга Юрий Чиханчин.
Администрацию президента представят заместители руководителя Максим Орешкин и Дмитрий Песков, а также сам Ушаков.
Кроме того, в Астану полетят девять министров: глава МИД Сергей Лавров, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев и министр цифрового развития Максут Шадаев.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер намерены обсудить перспективы союзнических отношений двух стран и пути укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства.