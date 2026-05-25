Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 09:55

Названа главная тема переговоров Путина и Токаева в Астане

Путин и Токаев обсудят перспективы союзнических отношений РФ и Казахстана

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин намерены обсудить перспективы союзнических отношений двух стран, заявила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале. Путин посетит Астану с государственным визитом 27–29 мая.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 мая с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум. На следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, уточнили в пресс-службе.

Ранее посол России в Астане Алексей Бородавкин заявил, что программа предстоящего визита Путина в Казахстан будет очень насыщенной. По его словам, поездка не будет рутинной: помимо стандартных протокольных мероприятий, гостей ждет и ряд необычных сопутствующих событий.

Власть
Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемые в уколах детям воспитатели из Тувы решили отмолчаться
Сын нижегородского миллиардера прервал молчание после пьяного ДТП
В Госдуме назвали слова, лучше всего понятные украинской власти
Жители Конго устроили штурм больцы для зараженных лихорадкой Эбола
Стало известно, какая страна пойдет под суд из-за русофобии
В ДНР удар ВСУ повредил здание управы района
В КАМАЗе рассказали о планах по развитию беспилотных автомобилей
Два ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Названа главная тема переговоров Путина и Токаева в Астане
Украинцы начали готовить круговую оборону у границы с Белоруссией
Тихановская приехала в Киев на фоне попыток Зеленского угрожать Лукашенко
Медведев раскрыл, на что пошел Пашинян ради «дутого авторитета» на Западе
Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России
Число пострадавших в ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье увеличилось до 18
«Считает нас лохами»: Медведев жестко прошелся по политике Пашиняна
«Толкает родину на путь Украины»: Медведев о «временщике Николе» в Армении
«Крупно ошибся»: Медведев объяснил, как Пашинян лишит Армению рынка России
В Саратове задержали связиста мошенников с квартирами под узлы связи
«Просто уморительно»: звезда «Долгого прощания» высмеял британскую разведку
Медведев рассказал, почему нужно оставить длинные школьные каникулы
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.