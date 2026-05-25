Названа главная тема переговоров Путина и Токаева в Астане

Названа главная тема переговоров Путина и Токаева в Астане Путин и Токаев обсудят перспективы союзнических отношений РФ и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин намерены обсудить перспективы союзнических отношений двух стран, заявила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале. Путин посетит Астану с государственным визитом 27–29 мая.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 мая с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум. На следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, уточнили в пресс-службе.

Ранее посол России в Астане Алексей Бородавкин заявил, что программа предстоящего визита Путина в Казахстан будет очень насыщенной. По его словам, поездка не будет рутинной: помимо стандартных протокольных мероприятий, гостей ждет и ряд необычных сопутствующих событий.