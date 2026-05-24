24 мая 2026 в 18:04

Стало известно о новом государственном визите Путина

Зарубин: Путин на следующей неделе посетит с визитом саммит ЕАЭС в Казахстане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с государственным визитом в Казахстан, сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин. По его словам, там же, в Астане, состоится очередной саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В середине недели состоится государственный визит в Казахстан. Там же, в Астане, пройдет новый саммит Евразийского экономического союза, — отметил Зарубин.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И отмечал, что состоявшиеся в Пекине официальные переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом. По итогам этих важнейших переговоров стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.

До этого в Сети появились уникальные кадры рабочего момента с участием президента России Владимира Путина. На видео глава государства лично редактирует текст своего официального видеообращения к народу Китая. В итоговом видеопослании президент подчеркнул, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.

