Стало известно о новом государственном визите Путина Зарубин: Путин на следующей неделе посетит с визитом саммит ЕАЭС в Казахстане

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с государственным визитом в Казахстан, сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин. По его словам, там же, в Астане, состоится очередной саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И отмечал, что состоявшиеся в Пекине официальные переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом. По итогам этих важнейших переговоров стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.

До этого в Сети появились уникальные кадры рабочего момента с участием президента России Владимира Путина. На видео глава государства лично редактирует текст своего официального видеообращения к народу Китая. В итоговом видеопослании президент подчеркнул, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.