Стало известно о скором визите иностранного лидера в Москву

В России на следующей неделе ожидается прибытие президента Индонезии Прабово Субианто с официальным визитом, сообщил глава индонезийского МИД Сугионо. По его словам, которые приводит Reuters, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Он обсудит один из вопросов, имеющих стратегическое значение для Индонезии. Он встретится с президентом Путиным и обсудит глобальную геополитику и энергетическую ситуацию, — рассказал Сугионо.
Секретарь кабинета министров Тедди Индра Виджая также подтвердил подготовку к визиту. Он уточнил, что окончательный график и детали переговоров пока не разглашаются и будут обнародованы позднее.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы. По его словам, в связи с этим графиком у Путина на 9 Мая уже предусмотрено проведение серии важных международных контактов.
До этого сообщалось, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах. Как сообщили журналисты, российский эмиссар проводил встречи с членами администрации американского лидера Дональда Трампа.