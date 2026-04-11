Стало известно о скором визите иностранного лидера в Москву Президент Индонезии прибудет на следующей неделе в Россию для встречи с Путиным

В России на следующей неделе ожидается прибытие президента Индонезии Прабово Субианто с официальным визитом, сообщил глава индонезийского МИД Сугионо. По его словам, которые приводит Reuters, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Он обсудит один из вопросов, имеющих стратегическое значение для Индонезии. Он встретится с президентом Путиным и обсудит глобальную геополитику и энергетическую ситуацию, — рассказал Сугионо.

Секретарь кабинета министров Тедди Индра Виджая также подтвердил подготовку к визиту. Он уточнил, что окончательный график и детали переговоров пока не разглашаются и будут обнародованы позднее.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы. По его словам, в связи с этим графиком у Путина на 9 Мая уже предусмотрено проведение серии важных международных контактов.

До этого сообщалось, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах. Как сообщили журналисты, российский эмиссар проводил встречи с членами администрации американского лидера Дональда Трампа.