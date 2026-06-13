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13 июня 2026 в 13:31

В Крыму ответили на «абсурдные» санкции Зеленского

Вадим Первых назвал санкции Зеленского против российских СМИ абсурдным решением

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против российских СМИ и журналистов является очередным абсурдным решением Киева, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор телерадиокомпании «Крым», председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых. Он также отметил, что подобные санкции лишь укрепляют позиции Союза.

Видимо, сожалеют, что в Крыму и исторических регионах отделения СЖР есть, а в Киеве нет. Вообще, чем дольше СВО, тем абсурдней решения киевского режима, — сказал Первых.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации. В санкционный список также вошли Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях. По словам Первых, такие меры Киева связаны с попытками компенсировать информационный фон из-за слабых результатов ВСУ и украинской дипломатии.

До этого политолог Спартак Барановский заявил, что новый пакет санкций может привести к консолидации российского общества вокруг традиционных духовных институтов. По его мнению, такую реакцию может вызвать включение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки ЕС.

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