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07 июля 2026 в 16:19

Трамп пообещал отменить санкции против страны НАТО

Трамп: США отменят санкции против Турции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, сообщил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Рестрикции были введены ранее из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Могу сказать, что мы отменим санкции, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сообщить Эрдогану о готовности американской стороны разрешить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. Пока остается неясным, каким именно образом глава американской администрации планировал реализовать это намерение и обойти действующий запрет Конгресса США.

До этого источник в турецком правительстве сообщил, что конкретных сроков возвращения Турции в программу производства и закупок американских истребителей F-35 пока нет, переговорный процесс продолжается. Кроме того, глава МИД страны Хакан Фидан отметил, что итоговое решение будет приниматься международным консорциумом.

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Дональд Трамп
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С-400
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