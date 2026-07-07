Трамп принял важное решение по истребителям пятого поколения

Президент США Дональд Трамп намерен сообщить турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности американской стороны разрешить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35, пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, пока остается неясным, каким именно образом глава американской администрации планирует реализовать это намерение и обойти действующий запрет Конгресса США.

Неназванные представители американской администрации допустили, что для запуска процесса возвращения Анкары в программу F-35 лидеры двух стран могут обменяться официальными письмами. Трамп прибудет в Турцию 7 июля для участия в саммите НАТО.

Вместе с тем, как отмечает издание, американские чиновники не исключают, что президент может изменить свое решение. В конце июня сообщалось, что США рассматривают возможность возвращения к идее продажи Турции F-35 при условии, что та откажется от российских комплексов С-400, однако не вернет их РФ, а реализует третьей стране.

Из программы F-35 Турция была исключена в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных комплексов C-400. Американская сторона мотивировала это решение опасениями, что одновременная эксплуатация обеих систем позволит Анкаре собрать данные об уязвимостях F-35 перед комплексом C-400.

Ранее источник в турецком правительстве сообщил, что конкретных сроков возвращения Турции в программу производства и закупок американских истребителей F-35 пока нет, а переговорный процесс продолжается. Глава МИД страны Хакан Фидан в свое время отметил, что итоговое решение будет приниматься международным консорциумом.