Кремль предупредил об ответе на поставки дронов для Украины

Кремль предупредил об ответе на поставки дронов для Украины Песков: ВС России готовы конкурировать с Европой по беспилотным технологиям

Москва понимает, что Киев получает беспилотные технологии от европейских стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Он подчеркнул, что противостояние остается жестким, однако РФ способна отвечать на подобные вызовы.

И, конечно, все эти технологии поставляются в Киев со всей Европы, — отметил Песков.

По его словам, российские войска располагают богатым арсеналом беспилотных устройств, оснащенных передовыми технологиями. Он отметил, что военная помощь европейских государств Украине не страшна, поскольку РФ готова дать достойный отпор.

Ранее Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать реальную ситуацию на фронте. По его словам, главе Киева также нужно вывести ВСУ из Донбасса.

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что европейским налогоплательщикам «промывают мозги» для увеличения военных расходов. В частности, им навязывают образ опасной России.

При этом Москва приспособилась к давлению и санкциям со стороны Европы. Он напомнил, что идея стратегически победить Россию — самая величайшая ошибка. По его словам, страна готова продолжать специальную военную операцию до того момента, когда ее цели будут достигнуты.