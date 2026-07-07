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07 июля 2026 в 19:34

«Пушкинская карта» откроет дверь в цирки

Минкультуры планирует включить походы в цирки в «Пушкинскую карту»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Проект постановления о возможности посещать цирки при помощи «Пушкинской карты» подготовили в Минкультуры РФ, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов документа. В ведомстве планируют внести изменения в постановление правительства «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры».

Согласно тексту документа его авторы хотят добавить государственные цирки в список мест, куда можно пройти по «Пушкинской карте». Чтобы попасть в список доступных заведений, их руководствам нужно будет предоставить информацию об артистах, художественных руководителях, хореографах, режиссерах, датах премьер и жанрах постановок. Номинал карты также будет повышен — он увеличится с 5 до 7 тыс. рублей.

Ранее схожее предложение выдвинул председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил, что номинал карты нужно поднять до 20 тыс. рублей. По его мнению, пользоваться ею должны и семьи с детьми от 4 до 14 лет.

Общество
Минкультуры
Пушкинская карта
цирки
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