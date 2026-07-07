Минкульт может заметно увеличить лимит «Пушкинской карты»

Министерство культуры Российской Федерации внесло предложение об увеличении лимита «Пушкинской карты» до 7 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке о внесении изменений в постановление правительства указано, что также будет установлен подлимит в размере 2 тыс. рублей для приобретения билетов в государственные цирки. В случае утверждения предложенных изменений они начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее схожее предложение выдвинул председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил, что номинал карты нужно поднять до 20 тыс. рублей. По его мнению, пользоваться ею должны и семьи с детьми от 4 до 14 лет.

До этого в Госдуме предложили ввести ежегодную карту «Связи поколений» номиналом 10 тыс. рублей для пожилых людей, воспитывающих внуков. Соответствующее обращение было отправлено на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. Инициатива предполагает выдачу карт женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, у которых есть внуки в возрасте от шести до 13 лет.